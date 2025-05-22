Офис Sinotruk прокомментировал проверку Росстандарта

В российском офисе китайского производителя большегрузов в беседе с Quto.ru подтвердили, что в отношении грузовых автомобилей бренда Генпрокуратура и Росстандарт начали проверку, однако с чем именно связаны претензии надзорного ведомства, не уточнили.

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«Локальное представительство китайского машиностроительного концерна Sinotruk активно содействует проведению внеплановой проверки, инициированной Росстандарт и Генпрокуратурой», — сообщили в пресс-службе компании.

Производитель подчеркнул, что грузовики Sitrak и Howo присутствуют на российском рынке в течение 10 лет и активно используются, в том числе, при реализации нацпроектов.

Одновременно уточняется, что Россия является для компании важным рынком, так что китайцы нацелены на долгосрочное развитие в нашей стране. План развития включает, помимо прочего, развитие дилерской сети, обеспечение покупателей запчастями и сервисными центрами, а также доработка автомобилей в соответствии с потребностями клиентов и местным законодательством и требованиями регулирующих органов.

Ранее сообщалось, что Росстанадарт начал выездную проверку российского офиса марки Sitrak. 18 экспертов ФГУП «НАМИ» по поручению первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова на протяжении двух недель будут изучать документы, отбирать образцы, а также проводить инструментальные обследования, испытания и экспертизы.