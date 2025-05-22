Эксперт оценил запрет регистрации машин из-за алиментов

Ранее стало известно, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) прорабатывает вопрос введения новых санкций против россиян, которые не платят алименты. На этот раз речь идёт об ограничении регистрационных действий в Госавтоинспекции. В беседе с Quto.ru редактов журнала «За рулём» Кирилл Милешкин пояснил, почему эта мера будет действенной.

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В частности, он напомнил, что расширение перечня мер для должников в России идёт достаточно давно, и именно тема алиментов является одной из наиболее острых.

«Появление нового инструмента воздействия на автомобилистов неудивительно. И он логичен: раз есть деньги на машину, то изволь погасить ими долги», — считает эксперт.

Помимо этого, с 25 мая начнёт работать реестр должников. Предполагается, что база данных по неплательщикам будет открытой, а вносить в неё планируется данные об уклонистах, которые уже привлечены к административной или уголовной ответственности, а также если они находятся в розыске. Предполагается, что в список может быть включено до 180 тысяч человек.