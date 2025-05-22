Toyota готовит недорогой компактный пикап

Новинка составит конкуренцию успешному Ford Maverick и стильному Hyundai Santa-Cruz.

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«Мы рассматриваем этот вариант».

Всего четыре слова, но именно они подтвердили то, чего давно ждали поклонники Toyota. Главный операционный директор японского автогиганта в США дал понять, что компания всерьёз думает о создании компактного и доступного пикапа, который разместится в модельной иерархии ниже нынешнего Tacoma. Хотя сроки и подробности проекта пока остаются туманными, дыма без огня, как известно, не бывает.

Почему именно сейчас?

В интервью японскому изданию The Japan Times Джим Тэмплин отметил очевидный рыночный тренд: машины становятся всё больше и дороже. Это касается и пикапов. На этом фоне компактный и сравнительно недорогой грузовичок не только привлечёт внимание публики, но и может стать весьма прибыльным проектом.

Для наглядности – совсем недавно в США представили прототип электропикапа Sla:te, который наделал много шума благодаря заявленной стартовой цене около $21 000 (≈ 1,69 млн рублей) с учётом федеральной субсидии в размере $7 500. Однако эта субсидия скоро перестанет действовать, и базовая комплектация внезапно окажется вовсе не такой дешёвой – около $28 000 (≈ 2,25 млн рублей) за «голую» версию с минимальным комфортом. Не очень-то выгодное предложение, особенно в сравнении с более известными и проверенными марками.

К тому же, Slate пока существует больше на словах, чем на деле. В отличие от Toyota, у которой десятилетиями вырабатывалась репутация надёжного производителя с проверенными решениями.

Maverick как эталон рынка,

Почему же так успешен Ford Maverick? Всё просто: при средней цене нового автомобиля в США около $50 000 (≈ 4 млн рублей), Maverick стартует с отметки ниже $29 000 (≈ 2,3 млн рублей). Он предлагает полноценный пятиместный салон, грузовую платформу и отличную топливную экономичность. Всё это делает его логичным выбором для практичных покупателей. В 2024 году Maverick разошёлся тиражом в 131 142 автомобиля – в четыре раза больше, чем более экзотичный Hyundai Santa Cruz, продажи которого составили лишь 32 033 экземпляра.

Что тормозит проект Toyota?

По словам Купера Эриксена, старшего вице-президента по стратегическому планированию Toyota в Северной Америке, дело не только в концепции: «Мы могли бы отлично себя чувствовать в этом сегменте, и мы стремимся это сделать. Всё упирается в правильный момент запуска».

Есть и ещё одна деталь: Toyota уже активно разрабатывает компактный пикап для рынка Бразилии. Когда об этом стало известно, начали ходить слухи о возможности его появления и в США. Однако текущая торговая напряжённость и возможные тарифы делают перспективы менее ясными.

Ещё один риск – не повторить судьбу Santa Cruz. Когда Hyundai только представила эту модель, она казалась перспективной. Но вскоре Ford вывел на рынок новый Maverick – пусть и тоже построенный на легковой платформе, но с более традиционным внешним видом и лучшими характеристиками на бумаге, да ещё и дешевле. Итог на лицо: Maverick уверенно выигрывает по продажам.