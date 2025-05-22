Ателье Manhart построило BMW M4 CSL "без компромиссов"

Исходная мощность BMW M4 CSL составляет 543 л.с., что по меркам Manhart было признано «недостаточным». Однако немецкое тюнинг-ателье решило эту «проблему», не прибегая к полной замене двигателя. В основе проекта остался проверенный временем мотор S58 — рядная шестерка с двумя турбинами объемом 3,0 литра, который используется в различных моделях M и ALPINA.

Manhart установил специально разработанные турбонагнетатели от TTH, а также собственный модернизированный интеркулер. Кроме того, автомобиль получил кованые поршни и шатуны, выхлопную систему из нержавеющей стали и карбоновый впуск. Блок управления двигателем (ECU) был перенастроен, а автоматическая коробка передач существенно доработана для работы с увеличенной тягой. Теперь восьмиступенчатая трансмиссия M Steptronic способна выдерживать до 1300 Нм крутящего момента, что с запасом перекрывает фактические 1190 Нм.

Для сравнения, даже снятый с производства дизель B57S с четырьмя турбинами развивал «всего лишь» 760 Нм в версии M50d. При этом стоит отметить, что M4 CSL остается заднеприводным автомобилем, что делает управление такой мощностью особенно захватывающим — при наличии соответствующих навыков водителя.

Этот экземпляр, выполненный в черном цвете, — один из всего 1000 произведенных BMW M4 CSL. Автомобиль отличается агрессивным обвесом от Manhart, а матовые черные колесные диски Raffa диаметром 20” спереди (шины 285/30) и 21” сзади (шины 305/25) придают машине еще более эффектный вид. Фирменные акценты цвета «шампанского» и обилие карбона, включая четыре внушительных выхлопных патрубка диаметром 110 мм, дополняют экстерьер.

Список доработок также включает регулируемые по высоте пружины подвески для улучшения управляемости и визуального эффекта. Благодаря отсутствию заднего ряда сидений в версии CSL, Manhart удалось установить каркас безопасности. В интерьере появились новые коврики и декоративные вставки цвета «шампанское». Также, предположительно, штатный левый вентиляционный дефлектор был заменен на дополнительный дисплей, отображающий параметры работы силовой установки.

Примечательно, что несмотря на увеличение мощности почти до 1000 л.с., тормозная система не подвергалась изменениям. Тем не менее, стандартные карбон-керамические тормоза CSL, по всей видимости, достаточно эффективны даже для столь радикального проекта на базе G82.