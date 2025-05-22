BMW Shooting Brake: от «Клоунской туфли» до Z4 Touring Coupe

Shooting brake — автомобиль для знатоков. Термин имеет старинное происхождение: изначально так называли небольшие экипажи, предназначенные для тренировки лошадей. Со временем такие повозки стали популярны среди охотников, так как обеспечивали удобный доступ к оружию и снаряжению сзади.

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Позже название перешло на автомобили, хотя точное определение до сих пор остаётся расплывчатым. Тем не менее, современный shooting brake, как правило, сочетает в себе элементы спортивного купе и универсала, отличаясь элегантным и дорогим обликом. За годы своего существования BMW представила несколько подобных моделей.

Концепт BMW Z2 или Z1 Shooting Brake

Первым примером shooting brake от BMW — поскольку модель 02 Touring, не обладает достаточной выразительностью — стал концепт-кар, основанный на BMW Z1. Этот автомобиль, не запущенный в производство, был разработан внутрикорпоративной командой BMW Technik в рамках дизайнерского эксперимента. Интересно, что это, вероятно, единственный shooting brake, изначально спроектированный с расчётом на внедорожное использование. BMW даже называла его «off-roadster» и оснастила внедорожными шинами. Расширенные задние крылья и задняя дверь придавали концепту характерный для shooting brake внешний вид.

BMW M Coupe

Широко известный под прозвищем «клоунская туфля», BMW M Coupe — автомобиль, не нуждающийся в представлении. Построенный на базе Z3, он отличается от родстера наличием жёсткой крыши с выдающимся задним кузовом. Под капотом — двигатель от BMW M3, но есть нюансы: как и Z3 M Roadster, M Coupe получил агрегаты от моделей M3 поколений E36 и E46. До 2001 года устанавливались двигатели S50 или S52, в зависимости от рынка, а позже — S54 от E46 M3. Это также единственный shooting brake от BMW, официально выпущенный в серийное производство.

Концепт BMW Touring Coupe

Если вы интересуетесь автомобилями, то BMW Concept Touring Coupe наверняка запомнился вам. Представленный в 2023 году на выставке Villa d’Este, концепт на базе Z4 M40i вызвал множество разговоров о возможном серийном выпуске, который, к сожалению, так и не состоялся. Эта модель воплощает в себе все каноны shooting brake: эксклюзивный окрас Sparkling Lario, индивидуальные диски и шестицилиндровый двигатель B58. Единственное, чего не хватало — это механической коробки передач. Несмотря на уникальные элементы, в дизайне угадываются черты Z4 — одного из самых привлекательных современных автомобилей BMW.

Новый концепт BMW Shooting Brake?

Новый концепт BMW Shooting Brake ожидается к показу на Villa d’Este в 2025 году. Подробностей пока немного, но предполагается, что он во многом унаследует черты прошлогоднего родстера Skytop. Ограниченный тираж — всего 50 экземпляров — делает Skytop особенно желанным, и, вероятно, новая модель окажется столь же редкой. По предварительным данным, BMW Shooting Brake будет базироваться на платформе 8-й серии и составит конкуренцию эксклюзивным моделям, как например BMW 3.0 CSL.