Число дорогих ремонтов машин в РФ становится все больше

Международная сеть автосервисов Fit Service проанализировала динамику крупных чеков за ремонт автомобилей в 2025 году. Как рассказали "Российской газете" эксперты, по итогам четырех месяцев 2025 года их стало больше на 12%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

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Аналитическая служба Fit Service сгруппировала все машинозаезды первых четырех месяцев года по сумме чеков за ремонт и обслуживание автомобилей, чтобы выяснить какая группа показала наибольшую динамику роста. Так, машинозаезды с нулевым средним чеком и суммой до 5 тысяч рублей составили долю 24% и 35% соответственно. Число клиентов, заезжающих за мелкими или бесплатными услугами, выросло на 8% год к году. А тех, кто тратит на ремонт машины менее 5 тысяч рублей, стало меньше сразу на четверть (28%).

Но при этом доля визитов на СТО с небольшим бюджетом затрат все еще является самой большой.

Заездов, которые обошлись российским автовладельцам в 5-10 тысяч рублей, стало больше лишь на 1%. То есть доля "средних" затрат практически не изменилась за год. Немного выросла группа тех, кто заплатил за ремонт своего автомобиля 10-20 тысяч рублей - на 6% год к году. Однако наибольшую динамику показали машинозаезды со средним чеком более 20 тыс. рублей. Эта группа автовладельцев выросла на 12% год к году.

"Быстрее всего второй год подряд растет доля тех водителей, кто тратит на ремонт и обслуживание существенный бюджет. Тенденция вполне объяснима - российский автопарк стареет, поэтому машинам требуется все более трудоемкий и дорогостоящий ремонт. К тому же заметно снизился рынок новых автомобилей, то есть эксплуатируемый парк практически не обновляется. Сегодня автовладельцы сохранить свои действующие машины.

Вторая существенная динамика у "нулевых" чеков. Это позитивный тренд - чем чаще водители заезжают на недорогую или вовсе бесплатную диагностику, тем лучше для автомобиля. Недорогие превентивные работы, тщательная профессиональная цифровая диагностика позволяет уберечь машину от серьезных поломок и сохранить кошелек автовладельца", - комментирует результаты исследования Татьяна Овчинникова, директор международной сети автосервисов Fit Service.