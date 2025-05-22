Юрист рассказал о новой схеме автомобильного мошенничества

Автоюрист и правозащитник Лев Воропаев рассказал о новой схеме мошенничества с участием японских автомобилей.

В беседе с Радио Sputnik эксперт отметил, злоумышленник пользуется тем, что ремонт японского автомобиля стоит дорого.

«Попав в ситуации, где нужен ремонт, водитель умышленно совершает ДТП с другим участником, который нарушает правила дорожного движения», — сказал Воропаев.

После обращения в страховую компанию за возмещением мошенник получает значительную сумму, как по страховке, так и от якобы виновника ДТП.

По словам специалиста, экспертное бюро страховой компании старается выявлять обстоятельства ДТП и соотносить повреждения автомобиля в конкретном случае.

«И они отказывают в выплатах в связи с тем, что повреждения не относятся к заявленным обстоятельствам ДТП», — добавил эксперт.

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