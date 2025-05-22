Водителям напомнили о штрафах за видеорегистраторы в машине

Сегодня практически обязательным аксессуаром в любом автомобиле являются видеорегистраторы. Кроме того, широко распространены держатели для смартфонов, многие водители также украшают свои автомобили: вешают подвески на зеркало или размещают игрушки под лобовым стеклом. Однако юрист Сергей Радько предупредил: формально всё это может стать поводом для штрафа.

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В частности, эксперт напомнил, что любые посторонние предметы не должны закрывать обзор водителю.

«Любой предмет, который находится в салоне, формально считается грузом. А согласно правилам перевозки, груз должен размещаться так, чтобы не затруднять управление автомобилем, не ухудшать обзорность, не создавать опасность и так далее», — напомнил Радько.

Он также отметил, что одно время предполагалось, что видеорегистраторы и другие функциональные аксессуары для автомобилей хотят запретить, однако на сегодняшний день в ПДД указано, что любой предмет в передней части салона не должен закрывать обзор.

Впрочем, гаишник всё же может найти нарушение, так как оно фиксируется визуально и остаётся на усмотрение инспектора. В этом случае автомобилиста оштрафуют по статье 12.21 КоАП (нарушение правил перевозки грузов) или 12.5 КоАП (управление транспортом при наличии условий, при которых эксплуатация запрещена).

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Штраф в обоих случаях составляет 500 рублей, а сотрудник ГИБДД может потребовать устранить причину нарушения на месте.