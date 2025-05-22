Российские дилеры начали продажи Chery Tiggo 7L с полным приводом

У официальных дилеров в России появились в продаже Chery Tiggo 7L с полным приводом. Среди них есть машины как российского, так и китайского производства. Об этом сообщает Telegram-канал "Китайские автомобили".

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Так, в автосалоне марки в Екатеринбурге представлены два кроссовера Tiggo 7L 2025 года выпуска с VIN-кодами, начинающимися с букв EDE, что указывает на отечественную сборку. Также в наличии представлены несколько автомобилей китайского производства 2024 и 2025 года выпуска. Стоимость варьируется от 2 880 000 до 3 244 820 рублей.

На официальном сайте Chery пока нет информации о полноприводных версиях.

Старт продаж модели с передним приводом начался в РФ в середине апреля. Кроссовер доступен с безальтернативным силовым агрегатом объемом 1,6 литра и мощностью 150 лошадиных сил, работающим в паре с роботизированной коробкой передач. Машина представлена в трех комплектациях: Active, Prime и Ultra.

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Ранее "РГ" рассказывала о том, что компания Chery может вывести на рынок РФ бренды iCar и Lepas.