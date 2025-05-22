Как ухаживать за кожаной обивкой салона

Как рассказали редакции Quto представители российского офиса марки Geely, экокожа отталкивает большинство загрязнителей, за счёт чего очищается легче. Общую чистоту можно поддерживать, протирая поверхности влажной тряпкой, но крайне важно вовремя удалять свежие пятна.

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Чтобы очистить кожаный салон, нужно сначала воспользваться пылесосом, а затем протереть поверхность мыльным раствором (как вариант — автохимией, но без содержания спирта). Очищенные участки желательно протереть влажной чистой микрофиброй, после чего оставить двери открытыми на 30 минут.

Чтобы продлить срок службы обивки, важно избегать спиртосодержащих составов, прямых солнечных лучей, использования грубых щёток и универсальных чистящих средств.

Также коже и экокоже может навредить «опасная» одежда (например, острые заклёпки). Кроме того, после поездок на пляж необходима уборка, так как мелкий абразив оставляет царапины.

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