Почему идея лишить прав тех, кто не оплатил ущерб по ДТП, не сработает

Как ранее рассказывал «За рулем», депутат Госдумы Сардана Авксентьева внесла законопроект, предусматривающий лишение прав виновника ДТП в том случае, если он не оплатил ущерб. По проекту, схема будет действовать в ситуации, когда пострадавший в ДТП не имеет полиса ОСАГО или если выплаты по ОСАГО не хватило на ремонт, а виновник не хочет возмещать вам ущерб – в этом случае предлагается временно запретить ему управлять автомобилем.

Минимальный порог задолженности определен в размере 100 тысяч рублей – при меньшей задолженности мера лишения водительских прав применяться не будет. В законопроекте поясняется, что из-за пробелов в законодательстве виновники аварий, не возместившие ущерб, могут водить машину, не сталкиваясь с реальным ограничениями. Такого рода нарушения нередко числятся за мигрантами и водителями социально неблагополучных групп, не имеющими имущества и банковских счетов. Запрет на вождение машины поможет пострадавшим получить компенсацию, говорится в тексте документа.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»: