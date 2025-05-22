Блогер “Лиса рулит” перечислила лучшие авто до 3 млн рублей

Елена Лисовская, автоблогер, ведущая YouTube-канала “Лиса рулит”, специализирующаяся на подборе и ввозе машин, составила перечень лучших автомобилей некитайского производства, которые можно приобрести в России через параллельный импорт по цене до 3 млн рублей.

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В перечень, подготовленный по заказу Autonews.ru, вошли компактные кроссоверы: Kia Seltos из Кореи, Skoda Karoq из Европы и Nissan Qashqai из Японии.

Ранее в Telegram-канале Autonews проводился опрос о предпочтениях россиян среди седанов стоимостью до 15 млн рублей. Лидером стал новый Audi A8, ввезенный по схеме параллельного импорта, получив 45% голосов. Незначительно отстал Mercedes-Benz 2022 года с пробегом, за который проголосовали 41%. Третье место занял новый Hongqi H9 Plus с гарантией, набрав 8% голосов.