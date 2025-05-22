Расшифровано значение российского бренда Tenet

Недавно стало известно, что конвейерная линия, некогда принадлежавшая немецкому автогиганту Volkswagen, наконец, расконсервирована: там планируют собирать автомобили под совершенно новой маркой Tenet. Позднее было объявлено, что технологическим партнёром выступит китайская компания Defetoo.

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Итак, соласно официальной версии, TENET является словом-акронимом, образованным от фразы «Take Every New Experience Together» («Вместе — к новым свершениям»).

Кроме того, TENET — это также слово-палиндром, в обоих направлениях читающееся одинаково, что символизирует баланс между технологиями и человеческими ценностями.

Основу модельного ряда TENET составят преимущественно автомобили класса SUV — от компактных кроссоверов до просторных полноприводных моделей класса D.

Названия моделей нового российского бренда получат буквенно-цифровые обозначения, где ключевым элементом станет буква «T», свидетельствующая, что автомобиль является носителем смысла «Take Together» («Мы вместе»).

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Другие подробности, касаемо будущей линейки Tenet, не раскрываются, но, если верить первым опубликованным снимкам, собирать на площадке планируют перелицованные паркетники Chery.