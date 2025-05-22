В РФ по параимпорту возобновили продажи компактного кроссовера Volkswagen

В России начались продажи кроссоверов Volkswagen T-Roc по цене от 2,7 млн рублей

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В России продолжают продавать доступный кроссовер из Китая под названием Volkswagen T-Roc. Автомобиль предлагают из наличия и под заказ по цене от 2 700 000 рублей.

За столько привезти кроссовер под заказ готова фирма из Перми. Автомобиль представлен в базовой комплектации, включающей салон из эко-кожи, кожаный мульти-руль, медиасистему с большим сенсорным дисплеем, цифровую приборную панель, кнопку запуска двигателя и панорамную крышу.

В Благовещенске аналогичный автомобиль привезут за 2 716 133 рубля, а в Томске для заказа доступны два кроссовера с черной крышей стоимостью 3 030 000 и 3 148 000 рублей.

В Москве аналогичный автомобиль в максимальной комплектации из наличия продают за 3 650 000 рублей. У дилера под Петербургом за 3 777 000 рублей Volkswagen T-Roc предлагают в богатой комплектации R-Line.

Все эти кроссоверы оснащены 1,5-литровым 150-сильным бензиновым турбомотором, 7-ступенчатым роботом, привод передний.