Энтузиаст-автолюбитель переделал Honda Civic в Mercedes-Benz SLK

Модификация автомобилей требует сочетания креативности, настойчивости и готовности игнорировать законы хорошего вкуса. Владелец Honda Civic из Индонезии точно не пожалел фантазии, превратив свой скромный седан в нечто вроде кастомного «суперкара Mercedes», используя смесь оригинальных и неоригинальных компонентов.

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Всё началось с Honda Civic 1996 года выпуска, но теперь её почти невозможно узнать из-за масштабных визуальных изменений. Передние фары, судя по всему, позаимствованы у Mercedes-Benz M-класса первого поколения (W163), а между ними находится решётка радиатора, стилизованная под Mercedes-McLaren SLR.

Воздухозаборники в переднем бампере и вентиляционные отверстия на капоте напоминают элементы дизайна моделей AMG прошлых лет, а на боковинах появились фальш-жабры, создающие иллюзию большой мощности.

Крыша и стойки кузова были полностью переработаны — создаётся впечатление, что исходный автомобиль мог пострадать в ДТП с переворотом. В результате у этой «копии Mercedes» теперь безрамочные двери и весьма непропорциональный силуэт. Если прищуриться, можно уловить нечто общее с Mercedes-Benz CLK, но назвать это репликой всё же язык не поворачивается.

Сзади установлены затемнённые фонари от второго поколения родстера Mercedes-Benz SLK (R171), а также переработанная дверь багажника и бампер. В духе AMG-стиля автомобиль получил четыре выхлопные трубы, размещённые в диффузоре.

Среди других деталей — неподвижное антикрыло, ультратонкие боковые зеркала и 18-дюймовые диски Meister, придающие машине характерный, хотя и не слишком убедительный спортивный облик.

В салоне Civic появился логотип Mercedes на рулевом колесе, жёлтые вставки в обивке дверей и гигантский экран мультимедиа в центральной консоли. Аудиосистема особенно амбициозна — колонок так много, что о багажнике можно забыть.

Под капотом, однако, всё по-прежнему по-хондовски: работает фирменный двигатель iVTEC, сопряжённый с пятиступенчатой механикой. В отличие от всех купе Mercedes с задним приводом, этот «суперкар» остался переднеприводным — вся трансформация ограничилась внешними изменениями.

В зависимости от версии объявления (их как минимум два), «мерседесифицированный» Civic продаётся за сумму от 75 до 79 миллионов индонезийских рупий, что эквивалентно 366 000–381 000 рублей по текущему курсу. При этом сами доработки оцениваются в 40 миллионов рупий (примерно 190 000 рублей), так что кто-то вложил в этот проект вполне ощутимую сумму.