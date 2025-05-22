Кроссовер Jetta VS5 теперь можно купить по цене Lada Vesta

Получить 200-тысячное преимущество можно, если взять кредит. Ещё 200 000 ₽ выгоды добавятся, если сдать старый автомобиль дилеру по программе трейд-ин, а дополняет предложение прямая скидка на сумму 150 000 ₽. В итоге, общий дисконт составит до 550 000 ₽.

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В итоге, начальная стоимость младшей модели Jetta VS5 стартует от 2 138 000 ₽, а стартовая цена более крупного кроссовера Jetta VS7 при этом начинается от 2 363 000 ₽.

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Оба вседорожника предлагают безальтернативное сочетание 150-сильного 1.4 TSI, классического шестидиапазонного «автомата» и переднего привода.

«Старшая» модель на 20 сантиметров длиннее «младшей», притом важно уточнить, что «семёрка» — строго пятиместная, так как прибавка пошла на увеличение объёма багажника.

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Ещё больше подробностей — в материале «Китайский Aleko: первый тест обновлённого кроссовера Jetta VS5». Насколько Volkswagen «поднебесной» сборки далёк от оригинального продукта?