Перечислены самые бесполезные опции в автомобиле

В современных автомобилях можно встретить множество дополнительных опций, которые не находят применения у владельцев в течение всего срока эксплуатации. При этом россияне переплачивают за них при покупке нового автомобиля в салоне, не всегда понимая их необходимость. Об этом "Газете.Ru" рассказал директор по сервису и запасным частям "Авилон Mercedes-Benz" Алексей Балашов.

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Среди таких функций - массаж и вентиляция сидений, индикатор объема стеклоомывающей жидкости и возможность интеграции со смартфоном через специальные приложения.

Эксперт объяснил, что идея массажа во время поездки может показаться привлекательной, однако на практике такие системы редко обеспечивают полноценный расслабляющий эффект и скорее ощущаются как лёгкая вибрация, чем настоящий массаж. К тому же эта функция не стоит потраченных на нее средств.

Система вентиляции кресел предназначена для охлаждения поверхности сидений в жаркую погоду. Однако многие автомобилисты предпочитают использовать кондиционер вместо этого, считая функцию избыточной.

Кроме того, некоторые машины предлагают возможность управления различными своими функциями через смартфон. Чаще всего они бывают сложными в использовании и требуют постоянного подключения телефона, что делает их менее удобными, чем традиционные кнопки, резюмировал Балашов.

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