Dacia Bigster прошел краш-тест

В очередном раунде краш-тестов Euro NCAP принял участие Dacia Bigster, который мог бы при продолжении сотрудничества АвтоВАЗа и Renault стать новой Grand Niva. По итогам испытаний на безопасность эксперты выставили кроссоверу румынской марки три звезды.

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Защита взрослых пассажиров оценена на 69%. Самый большой риск у водителя: в опасности при ДТП будут грудная клетка и правая голень. При лобовом столкновении также сильнее всего подвержены риску задние пассажиры. В минус модели поставили отсутствие центральной подушки безопасности между передними сиденьями.

Защита детей достаточно высокая - 85%. Если ты пешеход, то лучше избегать встречи с "Бигстером": кроссовер набрал по параметру защиты пеших участников движения только 60%. Самой травмоопасной в этом случае зоной является выступающая часть переднего бампера, на которую крепится номерной знак.

Ну и по оснащённости Dacia Bigster оказался далеко не лидером: 57% за наличие и работу активных систем безопасности и помощи водителю.

Три звезды для Dacia Bigster на самом деле, как пять для Mercedes и Volvo. Структурно кроссовер хорош, а намеренное ограничение оснащения помощниками и дополнительными эйрбегами введено для сохранения привлекательной стоимости - всего 20 600 евро. Почти на 10 тысяч евро дороже стоит соразмерный Renault Austral.