Что нельзя оставлять в машине летом

Высокая температура внутри автомобиля - это не просто дискомфорт, а настоящая угроза для электроники. Даже если вы припарковались "на 10 минут", температура в салоне может за это время подняться до +60…+70°C, особенно если машина стоит под прямыми лучами солнца. Руководитель "Рольф Автогарант" Алексей Крюков рассказал "Российской газете", почему нельзя оставлять зарядки, телефоны, пауэрбанки и другую технику в машине летом, и чем это может обернуться.

© Российская Газета

"1. Перегрев аккумуляторов и батарей

Современные гаджеты (телефоны, планшеты, ноутбуки, пауэрбанки) используют литий-ионные аккумуляторы. Их рабочая температура - до +45°C. Всё, что выше:

• Ускоряет химический износ батареи

• Приводит к вздутию аккумулятора

• В редких случаях - может вызвать воспламенение или взрыв

Чем дольше устройство лежит в жаре - тем больше риск. Даже если снаружи корпус не нагрелся, внутри температура может быть критической.

2. Зарядки от прикуривателя: плавление, замыкание, короткое:

Оставленные в гнезде зарядные адаптеры летом - одна из самых недооценённых угроз. Причины:

• Пластик может деформироваться

• Дешёвые модели не имеют защиты от перегрева

• При скачке температуры возможен короткий замыкание или оплавление контактов

Особенно опасно, если зарядка осталась включенной и машина припаркована с заглушенным двигателем.

3. Телефоны и навигаторы на лобовом стекле - зона перегрева №1:

Оставленный на держателе гаджет под прямыми лучами солнца:

• Быстро перегревается

• Автоматически отключается или выходит из строя

• Может "виснуть", тормозить, терять заряд

• Повреждается дисплей (разводы, выгорание матрицы)

Если устройство подключено к зарядке - риск перегрева удваивается.

4. Взрывоопасные предметы: пауэрбанки, аэрозоли, батарейки:

Некоторые устройства при нагреве:

• Вздуваются

• Теряют герметичность

• Могут взорваться или загореться

Это касается:

• Пауэрбанков

• Внешних аккумуляторов

• Батареек

• Аэрозолей (освежителей, чистящих средств)

• Зарядок с трансформатором

5. Что ещё страдает от жары в салоне:

• Флешки и карты памяти - деградируют и теряют данные

• Электронные брелоки/ключи - теряют контакт или "глючат"

• Наушники и мелкие аксессуары - пластиковые элементы деформируются

• Очки с поляризацией - может повести линзы

Что делать, чтобы избежать проблем:

• Никогда не оставляйте устройства на солнце, даже на 5-10 минут

• Забирайте с собой телефоны, пауэрбанки, зарядки

• Не оставляйте адаптеры в прикуривателе

• Используйте сумку-холодильник или термозащищенные органайзеры

• Храните электронику в теневой зоне салона или багажнике, но не под стеклом

• Используйте шторки и экраны для снижения температуры в салоне

Гаджеты не переносят жару так же плохо, как человек. Но в отличие от нас, они не предупреждают, а просто выходят из строя. Поэтому летом:

• Отключайте зарядки

• Забирайте технику с собой

• Не храните ничего под стеклом", - отметил эксперт.