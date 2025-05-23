Автоэксперт Крюков объяснил, что нельзя оставлять в машине летом
Высокая температура внутри автомобиля - это не просто дискомфорт, а настоящая угроза для электроники. Даже если вы припарковались "на 10 минут", температура в салоне может за это время подняться до +60…+70°C, особенно если машина стоит под прямыми лучами солнца. Руководитель "Рольф Автогарант" Алексей Крюков рассказал "Российской газете", почему нельзя оставлять зарядки, телефоны, пауэрбанки и другую технику в машине летом, и чем это может обернуться.
"1. Перегрев аккумуляторов и батарей
Современные гаджеты (телефоны, планшеты, ноутбуки, пауэрбанки) используют литий-ионные аккумуляторы. Их рабочая температура - до +45°C. Всё, что выше:
• Ускоряет химический износ батареи
• Приводит к вздутию аккумулятора
• В редких случаях - может вызвать воспламенение или взрыв
Чем дольше устройство лежит в жаре - тем больше риск. Даже если снаружи корпус не нагрелся, внутри температура может быть критической.
2. Зарядки от прикуривателя: плавление, замыкание, короткое:
Оставленные в гнезде зарядные адаптеры летом - одна из самых недооценённых угроз. Причины:
• Пластик может деформироваться
• Дешёвые модели не имеют защиты от перегрева
• При скачке температуры возможен короткий замыкание или оплавление контактов
Особенно опасно, если зарядка осталась включенной и машина припаркована с заглушенным двигателем.
3. Телефоны и навигаторы на лобовом стекле - зона перегрева №1:
Оставленный на держателе гаджет под прямыми лучами солнца:
• Быстро перегревается
• Автоматически отключается или выходит из строя
• Может "виснуть", тормозить, терять заряд
• Повреждается дисплей (разводы, выгорание матрицы)
Если устройство подключено к зарядке - риск перегрева удваивается.
4. Взрывоопасные предметы: пауэрбанки, аэрозоли, батарейки:
Некоторые устройства при нагреве:
• Вздуваются
• Теряют герметичность
• Могут взорваться или загореться
Это касается:
• Пауэрбанков
• Внешних аккумуляторов
• Батареек
• Аэрозолей (освежителей, чистящих средств)
• Зарядок с трансформатором
5. Что ещё страдает от жары в салоне:
• Флешки и карты памяти - деградируют и теряют данные
• Электронные брелоки/ключи - теряют контакт или "глючат"
• Наушники и мелкие аксессуары - пластиковые элементы деформируются
• Очки с поляризацией - может повести линзы
Что делать, чтобы избежать проблем:
• Никогда не оставляйте устройства на солнце, даже на 5-10 минут
• Забирайте с собой телефоны, пауэрбанки, зарядки
• Не оставляйте адаптеры в прикуривателе
• Используйте сумку-холодильник или термозащищенные органайзеры
• Храните электронику в теневой зоне салона или багажнике, но не под стеклом
• Используйте шторки и экраны для снижения температуры в салоне
Гаджеты не переносят жару так же плохо, как человек. Но в отличие от нас, они не предупреждают, а просто выходят из строя. Поэтому летом:
• Отключайте зарядки
• Забирайте технику с собой
• Не храните ничего под стеклом", - отметил эксперт.