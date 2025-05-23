АвтоВАЗ: Lada безопаснее, чем этого требует законодательство
На АвтоВАЗе рассказали о безопасности и экологичности выпускаемых Lada. Уверяют, что по обоим параметрам у автомобилей есть запас.
"Автомобили, созданные для сложных условий, должны обладать хорошим запасом прочности. Мы знаем, что новые модели Lada гораздо более безопасны, чем этого требует законодательство", - заявили в компании.
Ранее "РГ" писала, что в России перезапустят национальную систему проведения краш-тестов автомобилей RuNCAP.
Что касается запаса по требованиям по "Евро", то он составляет не менее 50% и сохраняется даже спустя несколько десятков тысяч километров пробега.
"Такой "запас прочности" не предписан стандартами, но в нашей большой стране он необходим для того, чтобы эконормы выполнялись даже в условиях отсутствия качественного и экологичного топлива", - пояснили на АвтоВАЗе.