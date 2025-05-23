Lada безопаснее, чем этого требует законодательство

На АвтоВАЗе рассказали о безопасности и экологичности выпускаемых Lada. Уверяют, что по обоим параметрам у автомобилей есть запас.

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"Автомобили, созданные для сложных условий, должны обладать хорошим запасом прочности. Мы знаем, что новые модели Lada гораздо более безопасны, чем этого требует законодательство", - заявили в компании.

Ранее "РГ" писала, что в России перезапустят национальную систему проведения краш-тестов автомобилей RuNCAP.

Что касается запаса по требованиям по "Евро", то он составляет не менее 50% и сохраняется даже спустя несколько десятков тысяч километров пробега.

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