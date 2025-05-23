Проблемные Niva Sport прошли диагностику

После того как два экземпляра Niva Sport, предоставленные блогерам, показали достаточно серьезные неисправности, «АвтоВАЗ» оказался в центре внимания. В компании заверили, что ситуация находится под контролем.

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Оба авто, осмотренные блогерами Academeg и Combat Crew, имели повреждения нижних рычагов задней подвески. Детали были заменены. Проверка складских машин показала, что проблемы единичны и не являются системными.

Особое внимание уделили случаю с саморезом в топливной магистрали, который был вызван ошибкой на этапе антикоррозийной обработки. Для сотрудников дилерских центров был проведен дополнительный инструктаж.

«АвтоВАЗ» не ожидает повторения проблем с подвеской.

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