Алкоголь уже выветрился? Сколько ждать перед тем, как снова сесть за руль

За рулем

Этанол начинает действовать через 5–10 минут, достигая пика через 1–1,5 часа

Через сколько можно садиться за руль после алкоголя
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Даже бокал вина или бутылка пива с вечера могут обернуться серьезными проблемами – от штрафа до лишения прав и даже уголовной ответственности. Сколько времени нужно, чтобы алкоголь полностью вышел из организма, а поездка за рулем стала безопасной и законной, «За рулем» разбирался вместе со специалистами издания Pravda.Ru.

Алкоголь начинает действовать через 5–10 минут после употребления, достигая пика концентрации в крови через 1–1,5 часа.

Время выведения зависит от пола, возраста, массы тела, скорости метаболизма и крепости напитка. В среднем: 0,5 л пива выветривается за 4–6 часов, 100 мл водки – за 8–10 часов, 150 мл вина – за 6–8 часов.

Согласно статье 12.8 КоАП РФ, водитель считается нетрезвым, если в выдыхаемом воздухе этанола более 0,16 мг/л, а в крови – более 0,35 г/л. Это учитывает возможные погрешности алкотестеров и наличие вырабатываемого в организме спирта. Наказание: штраф 45 000 рублей и лишение прав на 1,5–2 года. Повторное нарушение по статье 264.1 УК РФ влечет: штраф до 300 000 рублей или арест до 2 лет.

Как лишиться прав за пьянку, даже будучи трезвым

Главная ошибка – полагаться на самочувствие. Даже если вам кажется, что вы трезвы, в крови и дыхании алкоголь может сохраняться. Эксперты советуют: после употребления горячительных напитков не садитесь за руль хотя бы 24 часа – это единственно надежный способ не нарушить закон и не подвергать опасности себя и других.

Автоэксперт