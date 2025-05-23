Через сколько можно садиться за руль после алкоголя

Этанол начинает действовать через 5–10 минут, достигая пика через 1–1,5 часа

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Даже бокал вина или бутылка пива с вечера могут обернуться серьезными проблемами – от штрафа до лишения прав и даже уголовной ответственности. Сколько времени нужно, чтобы алкоголь полностью вышел из организма, а поездка за рулем стала безопасной и законной, «За рулем» разбирался вместе со специалистами издания Pravda.Ru.

Алкоголь начинает действовать через 5–10 минут после употребления, достигая пика концентрации в крови через 1–1,5 часа.

Время выведения зависит от пола, возраста, массы тела, скорости метаболизма и крепости напитка. В среднем: 0,5 л пива выветривается за 4–6 часов, 100 мл водки – за 8–10 часов, 150 мл вина – за 6–8 часов.

Согласно статье 12.8 КоАП РФ, водитель считается нетрезвым, если в выдыхаемом воздухе этанола более 0,16 мг/л, а в крови – более 0,35 г/л. Это учитывает возможные погрешности алкотестеров и наличие вырабатываемого в организме спирта. Наказание: штраф 45 000 рублей и лишение прав на 1,5–2 года. Повторное нарушение по статье 264.1 УК РФ влечет: штраф до 300 000 рублей или арест до 2 лет.

Как лишиться прав за пьянку, даже будучи трезвым

Главная ошибка – полагаться на самочувствие. Даже если вам кажется, что вы трезвы, в крови и дыхании алкоголь может сохраняться. Эксперты советуют: после употребления горячительных напитков не садитесь за руль хотя бы 24 часа – это единственно надежный способ не нарушить закон и не подвергать опасности себя и других.