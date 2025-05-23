Дебютировал шестиместный Geely Galaxy M9 с ровным полом в салоне

Китайский автопроизводитель Geely показал новый шестиместный гибридный кроссовер Galaxy M9, сообщает Autohome.

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Кузов автомобиля имеет очертания классического внедорожника, радиаторная решетка в передней части кузова не предусмотрена — вместо нее смонтирован сплошной обтекатель, а по краям переднего бампера предусмотрены два вертикальных воздуховода для снижения сопротивления воздуха. Дисплей медиасистемы в салоне занимает большую часть передней панели. Пол в районе второго и третьего ряда сидений сделан ровным. Такая возможность обеспечена конструкцией автомобиля.

Благодаря гибридному приводу запас хода автомобиля достигает 1,3 тыс. км при полностью заряженной батарее и заправленном бензобаке. До 100 км/ч кроссовер способен разогнаться за 4,5 с. Заявленный средний расход топлива — 4,8 л на 100 км.

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