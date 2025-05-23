В сервисах России растут сроки ремонта китайских машин

Генеральный директор «АльфаСтрахования» Владимир Скворцов сообщил о трудностях, с которыми сталкиваются дилеры и сервисные центры при ремонте китайских автомобилей в России.

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По его словам, стремительное увеличение продаж машин китайского производства опережает возможности логистики по поставке запчастей. В результате сроки ремонта таких автомобилей зачастую оказываются значительно дольше, чем у моделей европейских брендов, покинувших российский рынок.

Как отмечают в пресс-службе компании, это приводит к увеличению числа задержек, с которыми сталкиваются клиенты. Дефицит комплектующих влияет не только на сроки ремонта, но и на удобство обслуживания. Однако ситуация постепенно улучшается — доступность запчастей растёт, а время ожидания сокращается.

Чтобы минимизировать последствия нехватки деталей, «АльфаСтрахование» предпринимает дополнительные меры. Если официальные сервисы не могут оперативно обеспечить поставку нужных компонентов, компания ищет альтернативные пути доставки через собственные логистические каналы. Тем не менее, полное решение проблемы требует времени и скоординированных действий со стороны всех участников рынка.

При этом рост популярности китайских автомобилей в России отражается и в сфере автострахования. Согласно данным компании, в 2025 году доля полисов каско, оформленных на китайские автомобили, достигла 70%, тогда как в 2021 году этот показатель составлял лишь 4%. Такая динамика указывает на стремительные изменения на российском авторынке и новые вызовы для дилеров, страховых и сервисных компаний.

Несмотря на сложности с поставками, большинство автовладельцев сохраняют лояльность и готовы дольше ждать ради качественного ремонта. В «АльфаСтраховании» подчеркивают, что будут продолжать работать над оптимизацией процессов, чтобы улучшить условия обслуживания и сократить время простоя автомобилей клиентов.

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