Как не получить штраф за поездку на авто в лес

Существует ряд условий, которые могут привести к штрафу за поездку на авто в лес. Об этом рассказала в беседе с RT старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Чирикова.

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Прежде всего необходимо обратить внимание на то, какой статус у той или иной лесной территории.

«Если перед вами заповедник, национальный парк или памятник природы, движение на личном транспорте там, скорее всего, запрещено. Эти зоны сохраняются в первозданном виде, и автомобили в них могут передвигаться только при наличии специального разрешения», - уточнила юрист.

Кроме того, автомобилистам нужно помнить о том, что лесные дороги не являются дорогами общего пользования. Оставлять авто в том числе на газонах перед лесом, на обочине или лесной тропе запрещено.

Парковать машину лучше всего на заранее подготовленных стоянках или найти место вдоль дороги общего пользования, заключила Чирикова.