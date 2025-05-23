Чем вызван рост спроса на новые авто в апреле 2025 года

В апреле на рынке новых автомобилей ключевым фактором роста продаж стал корпоративный сектор. Массовые поставки машин для каршеринговых компаний и крупных организаций значительно увеличили реализации многих брендов. Об этом агентству "Автостат" рассказал заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев.

Он отметил, что розничная реализация тоже выросла, но их темпы пока отстают от корпоративных и не достигли ожидаемых результатов. По мнению эксперта, апрельские продажи показали локальное восстановление, но говорить о полноценном оживлении рынка пока еще рано.

Генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич в свою очередь подчеркнул, что аномальная погода в начале апреля повлияла на продажи. Результат апреля - это сочетание нескольких факторов: большое количество рабочих дней (на один больше, чем в марте) и перенос продаж последней недели марта на апрель. Кроме того, длинные майские праздники традиционно подстегивают продажи во второй половине апреля, резюмировал он.

По словам генерального директора ГК "Аларм-Моторс" Романа Слуцкого, рост реализаций новых "легковушек" оказался неожиданным для большинства экспертов. Многие ожидали, что апрель повторит успехи марта или немного его превзойдет. Однако объемы товарных запасов заставили дистрибьюторов предложить клиентам более привлекательные условия. Этот фактор, а также возвращение на рынок брендов, ранее покинувших страну, сыграли важную роль в сфере продаж.

При этом генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский не разделяет общий оптимизм коллег и заявляет, что, несмотря на небольшой рост, рынок все еще отстает от показателей прошлого года.

Всего, по данным агентства, в апреле в России было продано 102,1 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 27,9% больше, чем в марте, но на 25,5% меньше, чем год назад. Важно отметить, что в прошлом месяце российский авторынок впервые за 2025 год преодолел отметку в 100 тысяч машин.

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