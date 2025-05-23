Кому нужны онлайн-продажи машин, если хочется потрогать

С одной стороны, покупка машины через интернет выгодна: фиксированная цена, никаких навязанных опций, и сделка прозрачна. С другой – автомобиль не телефон: хочется «пощупать», «потестдрайвить», а не по картинке выбирать. Но теперь ФАС хочет законодательно закрепить долю онлайн-продаж. Зачем искусственно насаждать цифровизацию, если рынок и так движется к ней со скоростью плюс 23 процента в год? Или это просто новый способ контроля бизнеса под видом «развития конкуренции»? Мнения экспертов в оценке нововведения разнятся. Не исключают, что будут электронно оформлять и те покупки, которые сделаны в салонах, лишь бы выполнить план.

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Оффлайн как-то ближе

В последние годы россиянам стали доступны различные способы приобретения автомобилей без посещения автосалона. В частности – в режиме онлайн на маркетплейсах. Да, конечно, это удобно: кликаешь «Купить» – и новый автомобиль уже едет к твоему дому. Однако значительное большинство клиентов по-прежнему предпочитают традиционный способ покупки – «вживую».

Европа не оценила, россияне не хотят

Это показал опрос группы компаний АвтоСпецЦентр: лишь 12% опрошенных готовы на электронную сделку. Есть и другие исследования со схожими результатами. Тем не менее, ФАС решила законодательно закрепить в нормах развития конкуренции на рынке минимальную долю интернет-продаж для дилеров в 5%, сообщает Autonews.ru. Ради чего вся эта затея? С одной стороны, похвально, что ведомство чутко реагирует на пульсирующую цифровую экономику завтрашнего дня, говорит вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

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«Но с другой – мир не рукоплескал подобному опыту ни в Германии, ни в других европейских странах, где онлайн-торговля автомобилями существует достаточно давно, – взрыва и революции в продажах не случилось. Европейцы, как и россияне, склонны и сегодня к тому, чтобы прийти, потрогать машину, с продавцом поговорить, прицениться. Едва ли кто-то из них мечтает о машине, вдруг приехавшей во двор, ключи от которой отдаёт хмурый доставщик», – рассуждает специалист.

Цены решают всё

Вряд ли интернет-сделки, как предполагают в ФАС, повлияют на конкуренцию на рынке. Она зависит от стоимости автомобиля и заманчивых предложений. Сейчас продавцам сложно соревноваться в борьбе за клиента из-за высоких цен, собственно, поэтому продажи стагнируют. Так или иначе, навязывание онлайн-покупок дилерами нелепо, считает автоэксперт Андрей Ломанов.

«На мой взгляд, в обязательном фиксировании этого сегмента нет смысла. Он «хромает», так как автомобиль – не товар с маркетплейса. Это сложное изделие, требующее тщательного осмотра. Фотография же не передаёт реальное качество кожи и ходовые характеристики. Иначе придётся использовать схему: покупатель приезжает в салон, выбирает автомобиль, а потом заказывает его виртуально у дилера, ради показателей», – допускает специалист.

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Где он – тот самый предел?

Возможно, послание ФАС адресовано не дилерам, а напрямую производителям и дистрибьюторам, полагает, в свою очередь, автор телеграм-канала «Самородов Про Автобизнес» Артём Самородов. По его мнению, их, несомненно, ждут мучительные раздумья: где пролегает зыбкая грань между онлайном и офлайном? А так же – экспонирование на классифайдах и маркетплейсах является цифровым пространством или чем-то иным?

«Идея, прямо скажем, звучит странно. Тема "взлетит", если производитель или дистрибьютор начнёт самостоятельно таким образом продавать машины, развивать сегмент как отдельное направление без привязки к дилерской модели продаж. Вместе с тем, ко всему этому нужен отлаженный электронный документооборот и лёгкость услуги доставки. К тому же, непонятно – кто с кем конкурировать будет и какую именно конкуренцию хотят развить?», – задаётся вопросом эксперт.

Купил в салоне – отчитались виртуально

Удивлён инициативе ФАС и автоподборщик Максим Пастушенко. По его мнению, предложение выглядит экзотично, так как не понятно, зачем понадобилось регулировать цифровизацию покупок. Но, возможно, в этом всё-таки просматривается какая-то рациональность.

«Если рассуждать в целом, то выгода очевидна – предложения дешевле, нет навязчивости менеджера. Видишь автомобиль, комплектацию, цену – оплачиваешь, забираешь. Здорово, удобно и прозрачно. К тому же ничто не мешает поступать мудро: узнать всё о машине в салоне, а купить онлайн. В этом есть логика. Но зачем законодательно регулировать это? Возможно, хотят простимулировать сегмент. Но рынок должен регулироваться сам. Пусть покупатель голосует рублём и кликом. Зачем вмешиваться?», – рассуждает эксперт.

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Запах кожи vs клик мышкой

Однако, если 5-процентный порог покупок машин по клику закрепят законодательно, то всем участникам рынка придётся этому соответствовать, чтобы соблюдать правила. Возможно, им тогда придётся моделировать онлайн-продажи. Но россиян, уверен Хайцеэр, по-прежнему будет тянуть в автосалоны. Психологический аспект здесь играет немалую роль. Никакая самая современная ИТ-платформа не заменит запах нового автомобиля, ощущение от посадки за руль и возможности поторговаться с менеджером.

«Кто знает, может, когда-нибудь и настанет эра "СВЧ-печек на колёсах", где выбор будет сведён к нулю. А все машины будут одинаковые по форме и содержанию: и что там трогать, и что там рассматривать, и чему там учиться... Возможно, что так и произойдёт. Но пока интернет-сделки во всем мире прямо-таки активно буксуют. Не хотят люди заочно приобретать весомое, значимое, такое большое "существо" в виде автомобиля», – заключил вице-президент НАС.

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Цифровой след дилеров

Возможно, ФАС преследует цель обеления рынка, заставляя дилеров показывать реальные доходы от онлайн-продаж, которые сейчас могут утаиваться. Но при отсутствии реального интереса потребителей к виртуальной сделке, новая инициатива может привести к фиктивным отчётам и искажению статистики. В конечном итоге, успех этого сегмента зависит от доверия потребителей к нему. Необходимо, подчёркивают эксперты, чтобы виртуальные шоурумы могли дать полную и достоверную информацию об автомобилях. А так же обеспечивали гарантию безопасности сделок и качественный послепродажный сервис. Если эти условия будут соблюдены, то продажи по клику могут действительно стать привлекательной альтернативой традиционному способу.

Машина – не смартфон

Пока будущее онлайн-продаж автомобилей в России остаётся неопределённым. Успех новой инициативы ФАС зависит от множества факторов, включая готовность потребителей к виртуальным покупкам, качество ИТ-платформ и реакцию автодилеров. В любом случае, важно, чтобы любые изменения на рынке происходили постепенно и с учётом интересов всех участников, а не искусственно насаждались сверху.