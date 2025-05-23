Можно ли нетрезвому водителю управлять мотоблоком

Может ли нетрезвый человек управлять мотоблоком? Этот вопрос поставил в тупик мирового судью республики Марий Эл, и он обратился за разъяснениями к Конституционный суд.

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Каждое лето кроме мотоциклов, мопедов, а также электросамокатов на дороги выезжают в огромном количестве мотоблоки. С одной стороны, они предназначены землю вспахивать, с другой - с приделанными колесами и прицепом позволяют ездить по дорогам. Надо сказать, что двигаться по дорогам им тоже нельзя, но их владельцы на это не обращают внимания.

Так вот, некий гражданин Т. летом прошлого года ехал по автодороге на бензиновом мотоблоке Lifan "Агура 900" без государственного регистрационного знака, мощностью двигателя 7 л.с., конструктивной скоростью 3,5-8,25 км/ч, с присоединенным к нему прицепом и обустроенным водительским местом. Его остановили ДПС. Инспектору показалось, что водитель нетрезв. Что собственно и подтвердилось освидетельствованием на состояние алкогольного опьянения. После того, как остановленный гражданин дыхнул в алкотестер, тот показал наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе в концентрации 1,072 мг/л. Напомним, что у нас установлена погрешность в 0,16 мг/л.

Инспектор решил, что мотоблок - это транспортное средство. А именно самоходная машина (одноосный трактор). И оформил протокол. Однако при рассмотрении дела мировым судом возникли проблемы. Защитник обвиненного заявил, что мотоблок не может считаться транспортным средством. По техническим характеристикам не подходит. Он также заявил ходатайство, в связи с отсутствием единой правоприменительной практики, направить запрос в Конституционный суд.

Заявитель полагает, что имеется неопределенность в вопросе о соответствии установленного данной нормой регулирования статьям 19 (часть 1) и 54 (часть 2) Конституции РФ, поскольку оно позволяет органам ГИБДД отнести не подлежащее государственной регистрации в установленном порядке и не требующее предоставления специального права на управление им техническое устройство (мотоблок) к механическим транспортным средствам.

Однако КС даже не стал рассматривать это обращение. Он напомнил, что рассматривает обращения, когда у суда возникают сомнения или неопределенности в соответствии тех или иных положений закона с Конституцией. Но в данном случае мировой суд предложил КС рассматривать вопрос о том, может ли мотоблок считаться транспортным средством, исходя из его технических характеристик. Все это может сделать мировой судья при рассмотрении административного дела. Это вытекает из принципа самостоятельности судебной власти и является одним из проявлений дискреционных полномочий суда, необходимых для осуществления правосудия, при разрешении конкретного дела. При этом доказательства по делу оцениваются судом не произвольно, а исходя из общего конституционного принципа подчинения суда только закону.

Решение таких вопросов, как исследование технических характеристик мотоблока для целей его квалификации в качестве транспортного средства, а также последующего выбора норм права, подлежащих применению в конкретном деле об административном правонарушении, не входит в полномочия Конституционного суда. Кроме того, КС напомнил, что ранее тот же мировой суд рассматривал вопрос об отказе от медосвидетельствования водителя мотоблока. И тогда сомнений у него не было. Отказавшийся был лишен прав. Поэтому заявление было отклонено.

Однако напомним, что ранее судья Третьего кассационного суда общей юрисдикции, кандидат юридических наук Ольга Гейнце пояснила "РГ", что вопрос отнесения того или иного устройства (средства передвижения) к категории транспортных средств достаточно проблемный, учитывая их огромное разнообразие и постоянное появление устройств новых, однозначно не классифицируемых. В ряде случаев к решению вопроса привлекаются соответствующие специалисты или эксперты. Так, Седьмой кассационный суд общей юрисдикции проверял в кассационном порядке уголовное дело, где гражданин был осужден за управление в состоянии опьянения мотоблоком с прицепом, и где одним из доказательств вины осужденного суды признали показания специалиста об отнесении указанного транспортного средства к двухосным тракторам.

Что касается мотоблоков, снегоходов, электросамокатов, то они не всегда подпадают под категорию транспортных средств. В основном это зависит от их технических характеристик, мощности двигателя и других параметров, отличающих "транспортное средство" от так называемых "средств индивидуальной мобильности". Кстати, уже сложилась практика, когда за управление электросамокатами мощностью более 250 ватт привлекают к ответственности как за управление мопедами. С проверкой прав, их лишением и прочими неприятностями.