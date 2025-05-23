Стоит ли менять мотор на старых "японцах" на новый из Китая

Отечественные обладатели корейских и японских иномарок, чьи силовые агрегаты из-за больших пробегов или несвоевременного обслуживания были сильно изношены, получили интересную и весьма финансово привлекательную альтернативу капитальному ремонту или покупке контрактного мотора: новые двигатели из КНР, аналогичные установленным изначально на заводе, но по очень "вкусной" цене.

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Однако, как полагает портал "Автовзгляд", у данного решения есть и обратная сторона медали.

В то время как рынок новых легковушек находится в состоянии неопределённости, "вторичка" демонстрирует небывалую активность: только в апреле было заключено свыше 500 тысяч сделок.

Несмотря на то, что китайские модели стали более популярными среди россиян, большинство реализаций всё же приходится на продукцию отечественного автопрома, а также на машины японского и корейского производства, которые, по мнению российских водителей, олицетворяют надёжность и неприхотливость.

Время не стоит на месте, и с годами эксплуатации даже у них возникают проблемы с правильным обслуживанием. Как результат - ремонт двигателей стал распространённым явлением. Стоимость такой процедуры варьируется от 150 000 до 250 000 рублей в зависимости от марки, модели, предпочтений мастера и навыков владельца. Большинство этих машин оснащены простыми и надёжными бензиновыми двигателями объёмом 1,5-1,6 литра, которые производятся по старым японским технологиям.

В самый разгар проблем с поставками комплектующих на помощь отечественным автолюбителям пришли дружественные партнёры из Поднебесной, предложив отличную замену "капиталке" - собранные в КНР новые моторы, полностью идентичные японским и корейским, по весьма бросовым ценам - около 100 тысяч рублей.

Но не всё так однозначно. Во-первых, в нашей стране каждый силовой агрегат имеет уникальный идентификационный номер, поэтому избежать процедуры регистрации в ГИБДД невозможно, а это несёт за собой ряд сложностей.

Во-вторых, эти двигатели не всегда отличаются высоким качеством. При эксплуатации в суровых условиях они могут доставить немало хлопот.

Как правило, трудности появляются после того, как автомобиль проезжает от 40 000 до 60 000 километров. Однако российские владельцы, которые провели эксперименты с маслом и периодичностью его замены, сделали интересное заключение: перед установкой нового ДВС нужно выполнить определённые модификации. В частности, он требует замены уплотнителей еще до установки под капот легковушки из-за низкого качества изначальных комплектующих.

Кроме того, опытные автомеханики советуют обратить внимание на качество изготовления отдельных компонентов, таких как валы и клапана. К сожалению, не всегда соблюдаются требования к марке стали и закалке.

Иногда встречаются партии, которые можно назвать достойными, но чаще всего качество оставляет желать лучшего. После доработки мотор устанавливается и, по словам экспертов, неплохо работает. Есть примеры, когда такие агрегаты проходили свыше 150 000 км без серьёзных проблем.

Вывод из данной ситуации может быть только один: заманчивая цена не гарантирует решения проблем с мотором, и в случае желания сэкономить надо учитывать в голове как юридические, так и технические аспекты подобной замены и подходить к делу с большой ответственностью.

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