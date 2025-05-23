Какой штраф грозит водителям за выключенные фары днем

За вождение с выключенными фарами ближнего света в дневное время водителям грозит штраф в размере 500 рублей, рассказал юрист Илья Русяев. По его словам, владельцы авто также могут отделаться устным предупреждением, что закреплено в КоАП.

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Юрист уточнил, что допускается использование передних противотуманных фар в качестве альтернативы ближнему свету, однако включение только габаритных огней не соответствует требованием. По словам эксперта, камеры автофиксации нарушений могут распознавать отсутствие включенных фар не только в дневное, но и в ночное время.

— В случае остановки транспортного средства инспектором ГИБДД за отсутствие включенных фар водитель может быть привлечен к административной ответственности. Однако, если нарушение будет устранено на месте, инспектор может ограничиться устным предупреждением, — отметил Русяев в беседе с News.ru.

Функцию по распознаванию использования телефона за рулем стали внедрять в дорожные камеры в Московской области.

Многие водители стараются обойти действующее законодательство. Можно часто встретить вопросы относительно дорожных камер и их технических ограничений.

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