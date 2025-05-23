В Германии очень дорого продают раритетный ГАЗ-69

В характеристиках указан пробег — 50 тысяч километров. Стоимость машины — 39 900 евро (почти 3,6 миллиона рублей), и это довольно дорого для образца советского автопрома на вторичном рынке Германии, сообщает портал 110km.ru.

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Отмечается, что машина претерпела изменения с учётом современных требований и к комфорту и проходимости. Теперь автомобиль оснащён турбированным двигателем V6 объёмом 3,8 литра от американского бренда Buick. Он сочетается с автоматической коробкой передач TH350.

Это увеличило мощность до 177 лошадиных сил, о чём не могли мечтать советские автолюбители конца 60-х годов прошлого века. В паре с двигателем работает раздаточная коробка Dana 300.

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Собственник превратил советский автомобиль в комфортабельный вездеход. У машины появились усиленные мосты от УАЗа с электронными блокировками Tibus Bolt, дисковые тормоза спереди, а также 17-дюймовые колёса с бедлоками Felgen для внедорожных шин Maxxis.

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Конструкцию рамы усилили, подвеску адаптировали под новые компоненты, а в салоне установили спортивные кресла с гоночными ремнями OMP.