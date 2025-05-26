В РФ продают Toyota Camry XV40 в идеальном состоянии

В Оренбургской области в продаже появилась почти новая Toyota Camry в кузове XV40, удалось выяснить "Российской газете". Бежевый седан находится в исключительном состоянии, так как, по словам владельца, пребывал до 2024 года на сохранении у коллекционера.

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Нынешний владелец авто купил его в марте прошлого года без пробега - тогда же появилась первая запись о собственнике в ПТС. До этого авто не регистрировался. До сих пор на сиденьях и порогах сохранился заводской целлофан.

Из особенностей также можно отметить японскую сборку и двигатель объемом 2,5 литра мощностью 167 л.с. Он, можно сказать, едва прошел обкатку: на одометре - 9700 км.

За автомобиль владелец планирует выручить не менее 5,5 млн рублей. Пожалуй, это дорого: за "Камри" последнего поколения, выпущенную в 2024 году или в нынешнем дилеры просят в среднем от 4,3 - 4,5 млн рублей.