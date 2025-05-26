Chery готова к продажам 5,6-метрового рамного пикапа с турбодизелем

В открытой базе Минпромторга Китая появились подробности о модели Rely 08. Под этим названием на внутренний рынок выйдет рамный пикап Chery с «глобальными» перспективами. В Поднебесной грузовичок ждёт оригинальная начинка: сертифицированы модификации с турбодизелем Nissan объёмом 2,3 литра (163 л.с.), обычной или растянутой базой (общая длина 5,33 или 5,61 метра).

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Интересно, что пикап с точно такой же внешностью под суббрендом Himla рассекретили две недели назад в Южной Африке, но на экспорт пообещали совсем другую начинку! Вдобавок, на внутреннем рынке заявлена длиннобазная версия, которой не ожидается за пределами Китая. Однако из документов следует, что грузоподъёмность пикапа составит полтонны вне зависимости от модификации.

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Chery позаимствовала у исходника ZX Weishi 1986 принципиальную схему с «продольным» мотором, задним мостом на рессорах и дизельным двигателем. В будущем компания намерена использовать агрегат собственной конструкции, но в начале продаж будет лицензионный мотор Dongfeng-Nissan. У пикапа заявлены неплохие углы въезда/съезда (33/24 градуса соответственно).

Салон пикапа Rely R08 уже рассекречен и чем-то напоминает модели Jetour. Это не случайно, ведь под этим брендом грузовичок тоже запланирован! Прототип с другим дизайном носовой части засветился перед автосалоном в Шанхае, но без подробностей о технике. Нельзя исключать, что в России пикап Chery тоже появится в том или ином виде.