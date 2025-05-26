В России превратили 712-сильный RAM TRX в тяжелый бронеавтомобиль

Ателье «АрморГрупп» показало новый проект: пуленепробиваемый грузовичок со скрытой капсульной защитой стандарта Бр5. Основой послужил инфернальный RAM TRX с 712-сильным компрессорным V8. От обстрела снайперской винтовкой Драгунова патронами калибра 7,62 защитили периметр салона, крышу и пол, дверные проёмы дополнили пулеулавителями. Также забронирован моторный отсек.

© Motor.ru

Выбор донора никак не объясняется, но в России суперпикапы RAM TRX засветились у чеченских спецслужб. Однако нижегородское ателье может забронировать любой грузовичок: программа стандартная. Толщина боковых стёкол увеличивается до 56 мм, ветрового — до 47 мм, снизу добавляется противоосколочная защита от мин, а ещё усиливается эвакуационный выход через люк.

© АрморГрупп

© АрморГрупп

© АрморГрупп

© АрморГрупп

© АрморГрупп

© АрморГрупп

В силовую установку не вмешиваются, но штатные пружины и амортизаторы меняются на усиленные, также устанавливается другая тормозная система с термостойкими колодками, более выносливыми дисками и более производительными тормозными суппортами. Снаряжённая масса RAM TRX после бронирования не уточняется, но она явно превысила отметку 3,5 тонны. В категорию B не укладывается даже обычный пикап.

Цена бронированного пикапа предоставляется по запросу. У грузовичка остаётся функциональный бортовой кузов. Динамика тоже очень достойная, ведь базовый RAM TRX легко разгоняется до ограничителя на 190 км/ч, а после небольшого тюнинга пикапу покоряется отметка 250 км/ч.