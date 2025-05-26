В Китае идет распродажа Cadillac XT4, который оказался дешевле Lada Aura

В Китае идёт распродажа Cadillac XT4, который оказался дешевле Lada Aura. Разница в цене достигает полутора раз.

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Кроссовер Cadillac XT4 2025 модельного года предлагают в КНР за 159 900 юаней (примерно 1,76 млн рублей). Ранее стоимость доходила до 230 000 юаней.

За эти деньги автомобиль длиной 4602 мм и колёсной базой 2779 мм неплохо укомплектован: восемь подушек безопасности, электронные ассистенты безопасности и помощи водителю, мультимедиа и цифровой приборкой на едином дисплее диагональю 33 дюйма, адаптивные фары, 18-дюймовые колёса.

Под капотом – турбированный двигатель объёмом 1,5 литра мощностью 211 л.с. в сочетании с 9-ступенчатой АКП, привод – передний.

Среди конкурентов - BMW X1 и Audi Q3. Цены на авто без скидки составляют 289 тысяч и 252 тысячи юаней, но на модели также действуют скидки, с ними стоимость кроссоверов опускается до 185 тысяч и 162 тысяч юаней.