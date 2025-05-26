Перечислены ускоряющие износ автомобиля привычки водителей

Нерегулярное техническое обслуживание, игнорирование сигнальных лампочек, превышение разрешённой массы, а также ошибки — при мойке, эксплуатации «автомата» и другие. Всё это сокращает ресурс узлов, агргатов и самой машины, а, значит, требует внимания владельца. Подробности — в нашем материале.

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Нерегулярное техническое обслуживание (включая осмотр состояния и замену жидкостей)

Всё просто — если не следить за состоянием машины, она может неожиданно сломаться в самый неудобный момент. Чтобы избежать таких ситуаций, важно регулярно проводить техническое обслуживание проходить профилактический осмотр.

Профилактический осмотр хотя бы раз в год или после 10 тыс километров пробега позволит вовремя выявить недостатки и отрегулировать узлы машины. Даже электромобилям требуется периодическое обслуживание редуктора, иначе он может превратиться в объект недвижимости.

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Двигатель – одна из самых нагруженных деталей автомобиля, крайне важно обеспечивать его снабжение качественными техническими жидкостями, которые отвечают за смазки и охлаждение движужихщся частей. Поэтому необходимо регулярно проводить проверку уровня масла и охлаждающей жидкости, а также проводить их замену согласно регламенту производителя или немного чаще, если мотор часто работает с предельной нагрузкой.

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Игнорирование сигнальных лампочек на приборной панели

Если на приборной панели загорелся какой-то значок не стоит от него отмахиваться. Даже если речь про банальный желтый «check engine». Хорошая новость в том, что большинство пиктограмм унифицированы между производителями и запомнить их будет нетрудно, достаточно выделить 15-20 минут на изучение инструкции по эксплуатации. А также запомнить правило «светофора»: желтый – внимание, красный – нужно остановиться как можно скорее.

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Ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач

При короткой остановке — например, на светофоре или в пробке, достаточно просто удерживать тормоз, не стоит переводить селектор в нейтраль (N) — это снижает давление масла в коробке и увеличивает нагрузку на ее детали. В итоге коробка может выйти из строя раньше времени. Если остановка короткая. Тем более, что во многих современных машинах есть удобная функция автоудержания, которая сама не дает машине катиться.

Заканчивая поездку, важно соблюдать правильную последовательность: сначала активируйте стояночный тормоз, затем переведите селектор в положение "P" (паркинг), и только потом глушите мотор — это простой способ продлить срок службы коробки.

А чтобы вариатор служил дольше, следует избегать агрессивной езды: резких разгонов, старта с двух педалей и частой пробуксовки. Этот тип трансмиссии более чувствителен к перегреву и механическому износу подвижных элементов.

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Ошибки при мойке

Автомойка — вроде бы простое дело, но даже здесь важно учитывать несколько моментов. Одна из самых частых ошибок — использование мойки высокого давления для очистки моторного отсека. Кажется, что удобно и эффективно.

Но есть нюанс: мощная струя может нарушить герметичность свечей и катушек зажигания, повредить провода и датчики, сорвать крепления кабелей и шлангов, а также сбить заслонки воздуховодов или клипсы шумоизоляции. Если у вас нет опыта в таких работах — лучше доверить чистку двигателя профессионалам, это убережет от неприятных поломок и лишних расходов.

Особенно осторожно нужно мыть машину зимой. Влага на кузове не высыхает, а почти мгновенно замерзает, как только вы выезжаете с мойки на улицу. На холоде вода расширяется и может попасть в микротрещины лакокрасочного покрытия или резиновых уплотнителей,ускорить коррозию и износ. Кроме того, резкий перепад температур может спровоцировать появление трещин на лобовом и заднем стекле. Совет простой: зимой выбирайте мойку с хорошей сушкой.

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Превышение разрешенной массы

У каждого легкового автомобиля есть два важных показателя: снаряженная масса (это вес самой машины) и полная масса (вес машины с пассажирами и грузом). Их можно легко найти в СТС. Разница между этими цифрами — это максимальный вес груза, который можно безопасно перевозить. Если постоянно ездить с перегрузом, быстрее изнашивается подвеска и возрастает риск повредить днище, особенно на кочках или ямах, ведь дорожный просвет становится меньше.