Haval для РФ будут выпускать в Казахстане

Выпуск рамных моделей Haval начнут в Алматы на заводе AMMKZ, который откроется во втором квартале 2025 года, сообщает портал Kolesa.kz. Помимо них в Казахстане планируют выпускать кроссоверы Chery и Changan.

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В Казахстане планируют локализовать сборку рамных Haval H5 и H9 с двухлитровыми двигателями, а также кроссовер Chery Tiggo 4. Сейчас на покупку "рамников" Haval действуют скидки до 400 000 рублей.

Ранее ОТТС с пропиской на новом предприятии получили еще несколько моделей: Chery Tiggo 2 Pro, Haval Jolion, Changan CS55 Plus и внедорожник Tank 300.

Практически все автомобили, за исключением второго "Тигго", представлены в России и поставляются в нашу страну из Китая. Будет ли изменен канал поставок на казахстанский, не уточняется.

В настоящее время в РФ выпускают кроссоверы Haval как на собственном заводе компании в Туле, так и в Калужской области на бывшем "ПСМА Рус" .

Ранее "РГ" сообщила, что Haval построит в России завод коробок передач .