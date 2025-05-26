Mercedes-Benz откажется от 1,5-литровых турбомоторов на C-Class

В открытой базе Минпромторга Китая появились данные по модернизированному семейству компактных седанов. Из документов следует, что Mercedes-Benz откажется от 1,5-литровых турбомотором M 254 в пользу «турбочетвёрки» с тем же индексом, но объёмом 2,0 литра. Индексы и отдача не поменяются: базовый C 200 L разовьёт 170 лошадиных сил, опциональный C 260 L — 204 лошадиные силы.

© Motor.ru

Переход на другой мотор в Китае не логичен, ведь сейчас базовый M 254 рабочим объёмом 1496 кубических сантиметров укладывается в налоговые льготы. Замена на «турбочетвёрку» рабочим объёмом 1991 кубический сантиметр означает переход в другую категорию, причём выгоды по мощности или динамике не просматривается. Возможно, речь идёт о «переходном» периоде, и Mercedes-Benz решил в перспективе перейти на «совместный» 1,5-литровый турбомотор с Geely.

Пока китайский агрегат с предприятия Geely Aurobay заявлен только в «поперечном» исполнении для нового Mercedes-Benz CLA, так что для C-Класса потребуются доработки. В Европе небогатые модификации C 180/C 200/C 200 4Matic по-прежнему доступны с 1,5-литровым турбомотором. Премьера седана в кузове W206 состоялась четыре года назад, так что теоретически модель может готовиться к рестайлингу.

В китайской линейке есть уникальные двигатели, которым пока не грозит отставка. К примеру, для кроссоверов GLE предусмотрена рядная «турбошестёрка» с сокращённым с 2999 до 2498 кубических сантиметров рабочим объёмом. Также в Китае продавали четырёхцилиндровый G-Class, чтобы сэкономить на налоговых отчислениях.