В Казахстане выставили на продажу советский кабриолет за 99 млн рублей

На классифайдах обнаружен редкий парадный ЗиС-110Б, который выпускали ограниченным тиражом в 1950-е годы. В Казахстане вернули в исходное состояние кабриолет 1951 года выпуска серо-голубого цвета. Всего на Заводе имени Сталина произведено 270 «открытых» лимузинов, причём публичный дебют состоялся уже после смерти советского лидера в 1953 году.

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ЗиС-110Б является первым послевоенным отечественным автомобилем с мягким верхом. Крыша получилась своенравной: снятие/установка занимала полчаса! В холодную погоду под тентованным верхом было некомфортно, поэтому лимузин с традиционным кузовом оказался более массовым. Поначалу кабриолеты использовались только для торжественных церемоний и встреч лидеров социалистических стран.

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

Судьба экземпляра из Казахстана неизвестна, но реставрация выполнена качественно: на фотографиях раритет выглядит, как новый. А вот описание противоречивое: есть путаница с годом выпуска (1950 или 1951), указано, что под капотом шестицилиндровый двигатель, хотя с завода ставилась рядная «восьмёрка» рабочим объёмом 6,0 литра (140 л.с. и 400 Нм) в связке с 3-ступенчатой «механикой».

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

Цену 99 миллионов рублей сложно обсуждать, ведь действительно редкие автомобили ЗиС редко появляются на классифайдах, а обычные «сто десятые» торгуются с разбросом от 14 до 70 миллионов рублей. Однако в начале мая тот же кабриолет ЗиС-110Б стоил 90 миллионов рублей: солидная надбавка десять процентов за пару недель!

Представительские кабриолеты советской эпохи давно стали коллекционной ценностью, но в Киргизии до сих пор принимают парады на ЗиЛ-111В: фаэтонах из 1960-х. В Бишкеке умудрились сохранить в аутентичном состоянии две редчайшие машины с гидравлическим приводом мягкого верха, мотором V8 и автоматом.