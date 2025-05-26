Toyota занимается проектом компактного пикапа на основе RAV4

Старший вице-президент по стратегии и планированию североамериканского офиса марки Купер Эриксен заявил Bloomberg, что компания «могла бы преуспеть в этом сегменте и пытается это сделать», а выпуск грузовичка является вопросом времени. Главный операционный директор Toyota Марк Темплин подтвердил слова коллеги: «мы рассматриваем вариант с недорогим пикапом».

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Сейчас в гамме Toyota уже есть среднеразмерный рамный пикап Tacoma, но будущая модель должна быть дешевле и компактнее. Из логики беседы следует, что новинка окажется с несущим кузовом и будет играть в сегменте с Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz. Исследования показывают, что американцы теряют интерес к полноразмерным пикапам и вынуждены обращать внимание на более доступные машины.

Руководители Toyota не стали отвечать на вопросы, насколько далеко продвинулись планы по пикапу начального уровня. Также остаются загадкой сроки дебюта грузовичка недорогого сегмента. В 2024 году в США удалось реализовать 131 тысячу Ford Maverick по цене от 28 тысяч долларов и 32 тысячи Hyundai Santa Cruz по цене от 29 тысяч долларов. Если японцы решат войти в этот сегмент, то самой логичной основой является Toyota RAV4: Купер Эриксен это подтверждал.

На минувшей неделе кроссовер-бестселлер сменил поколение, но обновление вышло достаточно консервативным. Выпускать Toyota RAV4 продолжат в Северной Америке, и добавление «родственного» пикапа на ту же конвейерную линию могло выглядеть логично. Сегмент недорогих пикапов всерьёз рассматривает RAM: грузовичок с несущим кузовом уже запатентован в США.