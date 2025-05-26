Выяснилось, сколько теряют в цене подержанные Tesla Cybertruck

В США на тематических форумах активно обсуждают резкое падение стоимости подержанных электрических пикапов Tesla Cybertruck.

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Это связано с тем, что ранее компания Tesla установила ограничение на обмен данной модели в рамках программы трейд-ин. Cybertruck не могли быть заменены на другие авто бренда.

Однако, как информирует портал Jalopnik, недавно данное ограничение было снято, и владельцы начали задаваться вопросом: сколько можно получить за свой подержанный Cybertruck, если сдать его на реализацию дилеру.

Всё началось с того, что один из владельцев решил узнать стоимость своего пикапа. Он приобрёл новый электромобиль за 99 900 долларов год назад и успел проехать на нём всего 6500 миль, что эквивалентно примерно 10,5 тысячам километров.

Однако после проведения оценки с помощью специального калькулятора выяснилось, что теперь цена автомобиля составляет 65 400 долларов. Таким образом, за год машина потеряла в стоимости 34 500 долларов.

Специалисты акцентируют внимание на том, что такое снижение обычно свойственно автомобилям, которые эксплуатируются от трех до пяти лет, но не практически новым с небольшим пробегом.

Журналисты портала полагают, что даже в Tesla не считают Cybertruck успешным проектом и сомневаются в его удачных продажах в будущем. Так, в конце прошлого года представители компании заявили, что ожидают снижение стоимости модели на 30% в течение следующих трех лет.

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