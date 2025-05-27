Большой седан Geely Galaxy A7 раскрыт досрочно

В базу Минпрома КНР внесли фото и основные характеристики новой четырехдверки Geely. Модель предложат с гибридной установкой. Вероятно, на домашний рынок новинка выйдет уже в этом году.

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Компания Geely продолжает активно развивать свою линейку Galaxy, созданную специально для электрифицированных машин. Так, в апреле в Китае стартовали продажи роскошного седана Galaxy Starshine 8. На прошлой неделе показали флагманский кроссовер Galaxy M9. А теперь выяснилось, что семейство пополнит еще одна четырехдверка – в базу Минпрому КНР внесли сертификат подзаряжаемой гибридной модели Galaxy A7.

Внешность выполнена в модном среди китайских автопроизводителей стиле. Фары и задние фонари сделаны в виде плашек, седан также имеет гладкий «нос». Любопытно, что при этом Geely постепенно отказывается от выдвижных ручек дверей: как и упомянутому паркетнику Galaxy M9, четырехдверке Galaxy A7 достались традиционные ручки. Фото интерьера еще нет. Скорее всего, внутри установили отдельные экраны приборки и мультимедиа.

Длина новинки равна 4918 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1495 мм, колесная база – 2845 мм. То есть в семействе гибридных седанов модель с индексом A7 займет нишу между Geely Galaxy L6 (длина – 4782 мм, расстояние между осями – 2752 мм) и тем же Galaxy Starshine 8 (5018 и 2928 мм).

Свежую четырехдверку предложат с силовой установкой EM-i, которая включает бензиновый атмосферник 1.5 (112 л.с.). А вот данных об электромоторе и батареях пока нет.

На китайский рынок Geely Galaxy A7 может выйти уже в этом году. Гибридный седан Galaxy L6 сегодня стоит от 79 800 юаней (около 884 000 рублей по актуальному курсу), четырехдверка Galaxy Starshine 8 без учета акций обойдется минимум в 125 800 юаней (1,4 млн рублей).