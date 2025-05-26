Что не нравится российским владельцам Li Auto в их кроссоверах

Первый официальный дилер Li Auto (LiXiang) откроется в России до конца мая 2025 года. В преддверии старта продаж аналитики "Авто.ру" изучили данные о регистрациях и отзывы реальных владельцев автомобилей LiXiang, а также его конкурента - Zeekr, который пока присутствует на отечественном рынке через сервисного партнера.

Как рассказали эксперты "Российской газете", статистика регистраций ясно показывает: интерес к LiXiang рос еще до официального старта. Наиболее популярные модели LiXiang - L7, L9 и L6 - составляют основу продаж. В 2024 году количество регистраций LiXiang L7 увеличилось в 6 раз по сравнению с предыдущим годом, а L9 - в 4 раза. Модель L6, появившаяся в 2024 году, также быстро набрала популярность. Количество регистраций увеличилось в 14 раз.

По данным Бортжуранала "Авто.ру", где реальные владельцы делятся своим впечатлениями в процессе эксплуатации, средняя оценка бренда составляет 4,66 балла из 5. Отзывы владельцев подтверждают сильные стороны: комфорт флагманских моделей часто оценивается на высший балл (4,86), внешний также получает хорошие оценки (4,77). Однако, если копнуть глубже в пользовательский опыт, картина становится менее однородной.

L7 получил общий рейтинг 4,77, с максимальными оценками за комфорт (5,0) и ходовые качества (4,75). L9, флагман бренда, также высоко оценен за комфорт (5,0) и внешний вид (4,9), хотя надежность получила чуть более скромную оценку - 4,4.

К тому же, общие оценки надежности и ходовых качеств у моделей LiXiang (4,55 из 5) хоть и высоки, но не максимальны, указывая на наличие определенных "но".

В целом, автомобили LiXiang набрали:

● Средний балл - 4,66;

● Оценка за безопасность - 4,59;

● Внешний вид - 4,77;

● Надежность - 4,55;

● Ходовые качества - 4,55;

● Комфорт - 4,86.

Другой производитель популярных и ярких электромобилей, Zeekr, также активно покоряет российский рынок, но пока не достиг сравнимых с LiXiang объемов. В 2024 году количество регистраций Zeekr 001 увеличилось почти в 2 раза, Zeekr X в 3 раза, а Zeekr 009 в 2,5 раза.

Две модели получили высокие баллы за дизайн (X, 007), но, по оценкам пользователей. А слабые стороны были выявлены у флагманского минивэна 009, который получил низкие оценки (3 из 5) за внешность и надежность. У бестселлера 001 владельцы отмечают не самые выдающиеся ходовые качества (4,13 из 5).

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Согласно общим оценкам пользователей, автомобили Zeekr набрали:

● Средний балл - 4,64;

● Оценка за безопасность - 4,78;

● Внешний вид - 4,78;

● Надежность - 4,67;

● Ходовые качества - 4,39;

● Комфорт - 4,61.