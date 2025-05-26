Чем грозит покупка автозапчастей на маркетплейсах

Большинство автолюбителей нередко в попытках сэкономить обращают свой взор на маркетплейсы, где карточки различных продавцов в изобилии наполнены различным товаром, в том числе и логотипом бренда, намекающим на оригинальное происхождение детали.

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Однако, по мнению портала "Автовзгляд", даже покупка масла в фирменной канистре не гарантирует того, что машина проедет на нем не одну тысячу километров. А в некоторых случаях подобная экономия может привести даже к капитальному ремонту.

В автомобильной индустрии проблема контрафактной продукции является не только актуальной, но и активно обсуждаемой. Маркетплейсы, выступая в качестве ключевых каналов сбыта, предоставляют потребителям широкий ассортимент товаров, включая продукцию сомнительного происхождения.

Подделки в этом сегменте не просто существуют, но и активно привлекают внимание потенциальных покупателей благодаря маркетинговым стратегиям, использованию оригинальных QR-кодов и голограмм, которые создают иллюзию подлинности запчастей.

В то же время покупатели, стремясь потратить меньше, часто выбирают детали с привлекательными скидками и быстрой доставкой, не уделяя должного внимания проверке подлинности продукции. Высокий рейтинг продавца также может служить дополнительным аргументом в пользу покупки.

По данным исследования, проведённого специалистами компаний Fit Service и Gruzdev Analyze, в 2024 году почти 40% автомехаников в России сталкивались с использованием контрафактных автомобильных запчастей. И, по мнению экспертов, это не единичный случай, а скорее обычная практика. Особенно часто подделывают смазочные материалы и горюче-смазочные жидкости.

Фильтры, свечи зажигания и элементы подвески и рулевого управления также часто фальсифицируются из-за их частой замены и массового спроса. Однако основная проблема заключается в том, что в настоящее время подделывают не только расходные материалы.

В последнее время на рынке всё чаще появляются так называемые "новые" коробки передач на популярные модели именитых брендов. Однако на самом деле это восстановленные агрегаты с изношенными шестернями и уставшими валами, которые просто покрашены и помещены в новый корпус. В лучшем случае такая КПП прослужит недолго и потребует ремонта, а в худшем может привести к дополнительным расходам.

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