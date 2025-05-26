В РФ выставили на продажу уникальный Lada Riva с правым рулем

Как удалось выяснить "Российской газете", в Москве на продажу выставили ВАЗ-2105 с правым расположением органов управления автомобилем. Автомобиль был пригнан, со слов владельца, из Великобритании, где продавался под экспортным названием Lada Riva.

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Владелец также отмечает, что все необходимые отметки в документах для регистрации транспортного средства присутствуют. Железо родное, но не без нюансов, навесное также заводское. Технически автомобиль полностью исправен, включая электрику и печку.

"Рива" комплектуется мотором 1,3 литра мощностью 64 л.с. и 5-ступенчатой МКП.

Цена, которую продавец назначил, за праворульную "пятёрку" из Англии, - 435 000 рублей.