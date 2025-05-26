В РФ на продажу выставили 26-летнюю Audi A8 в музейном состоянии

"Российская газета" в ходе мониторинга автомобильного рынка обнаружила в продаже очень интересный экземпляр - седан Audi A8 первого поколения с индексом D2 1999 года выпуска с мизерным пробегом в 300 километров. Столичный дилер утверждает, что машина находится в отличном техническом и внешнем состоянии.

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Поводов для недоверия его словам, основываясь на фотографиях из объявления, попросту нет - кузов "капсулы времени", окрашенный в серебристый металлик, не растерял былого лоска, а интерьер, сочетающий в себе отделку из качественной натуральной кожи и алькантары, выглядит как новый. Под капотом A8 установлен V-образный 8-цилиндровый двигатель объемом 4,2 литра мощностью 310 лошадиных сил. В паре с ним работает классическая автоматическая трансмиссия с приводом на все колеса.

Несмотря на то, что седан с завода всегда мог порадовать своих владельцев богатым оснащением, нынешний хозяин решил не останавливаться на достигнутом и дополнил салон машины потолком в виде "звездного неба" и дорогостоящей аудиосистемой. Кроме того, в базовом исполнении "Ауди" может порадовать оригинальным предпусковым подогревателем с дистанционным пультом управления, стационарным телефоном и электроприводом рулевой колонки.

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Продавец просит за свой образец 2 990 000 рублей.

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