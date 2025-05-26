Проект по выпуску в Нижнем Новгороде автомобилей «Волга» в сотрудничестве с китайским партнером не закрыт, работа по нему продолжается. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье».

«АО «Производство легковых автомобилей» (ПЛА) продолжает работу над проектом по выпуску нового автомобиля «Волга». При этом детали проекта в компании комментировать «Ъ-Приволжье» отказались», — отмечается в публикации.

Презентация нового модельного ряда автомобилей «Волга», созданных в сотрудничестве с китайским технологическим партнером, состоялась в Нижнем Новгороде 21 мая 2024 года. Машины тогда осмотрел премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Планировалось, что сборка двух кроссоверов и седана в Нижнем Новгороде стартует к концу 2024 года, а в 2025-м начнется серийное производство. Машины «Волга» на российский рынок до сих пор не вышли.

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