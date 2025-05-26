Парень из Канады скрестил VW T1 с вертолетом Airbus

В мире хватает необычных самодельных проектов, но немногие из них так удачно сочетают винтажный автомобильный шарм с авиационной эксцентричностью, как этот Volkswagen T1.

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В то время как большинство сохранившихся экземпляров любовно восстанавливаются в кемперы, один мастер из Канады пошёл совершенно другим путём, превратив классический Volkswagen в арт-объект в форме вертолёта.

Эта уникальная конструкция родилась в голове Чака Юргена Тешке из Альберты, Канада, который имеет 38 лет опыта в обслуживании авиационной техники. К сожалению, несмотря на надежды внутреннего ребёнка, этот аппарат не летает. Это статичная инсталляция, созданная исключительно для украшения заднего двора владельца, хотя с первого взгляда можно подумать иначе.

Его неподвижный статус не делает его менее интересным для обсуждения. Всё началось с сильно модифицированного чертежа лёгкого многоцелевого вертолёта Airbus H125. После этого он нашёл списанный донорский вертолёт, а затем кузов потрёпанного VW T1. Оба были в плохом состоянии, что только сделало их более подходящими для этого удивительно странного гибрида.

Донорский фургон прошёл серьёзную переработку, чтобы его кузов гармонично сочетался с хвостовой частью вертолёта.

Оригинальные отверстия для фар были увеличены для улучшения видимости, а на крыше добавлены дополнительные окна, сохраняя открытую, воздушную атмосферу классического дизайна VW.

Классический VW Bus, возможно, потерял свои раздвижные двери, но внутри кабины всё ещё достаточно места для любых причудливых целей, которые задумал владелец.

Передний бампер был окрашен в белый цвет, чтобы соответствовать посадочным лыжам вертолёта, объединяя внешний вид. В завершение, вся конструкция получила чёткую двухцветную окраску с красными полосами, подчёркивая винтажную эстетику с нужной долей изящества.

Единственное, что осталось сделать, — это прикрепить лопасти ротора, что придётся отложить до тех пор, пока всю конструкцию не выкатят из гаража.

К сожалению, вертолёт VW не летает. Из-за правил безопасности и законов физики этот гибрид никогда не поднимется в небо.