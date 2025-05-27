В РФ по параимпорту продают Nissan Qashqai от 2 млн рублей

На российских онлайн-площадках появились в продаже кроссоверы Nissan Qashqai второго поколения. Минимальная цена — от 1 970 000 рублей. Именно за такую сумму компания из Иркутска предлагает доставку в Россию нового переднеприводного Qashqai в кузове предыдущего поколения.

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Автомобиль оснащён салоном из эко-кожи, кожаным мультифункциональным рулём, системой бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя, климат-контролем и рядом других опций.

Частное лицо из Москвы предлагает переднеприводный Qashqai с более богатой комплектацией по цене 2 810 000 рублей. В Краснодаре и Воронеже такие автомобили стоят от 2 965 000 и 3 160 000 рублей соответственно. В Хабаровске аналогичная модель доступна за 3 149 000 рублей.

Полноприводную версию можно приобрести у частного продавца в Воронеже за 3 560 000 рублей. У официального дилера Nissan в этом же городе такая модификация обойдётся минимум в 3 760 000 рублей.

Все представленные автомобили оснащены 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 151 л.с. и бесступенчатым вариатором.