Новые Toyota Raize продают в РФ дешевле Lada и "Москвича"

В России возобновились продажи Toyota Raize, которые поставляются по каналам альтернативного импорта. По информации портала "Автоновости дня", субкомпактный кроссовер можно купить начиная от 1 740 000 рублей.

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Во столько обойдётся автомобиль под заказ, а вот из наличия машины стоят уже дороже: от 2 050 000 рублей за версию с правым рулём и от 2 629 000 рублей - за леворульный вариант.

В зависимости от расположения руля "паркетник" оснащается 87-сильным атмосферником объёмом 1,2 литра либо литровым турбомотором с отдачей 98 л.с., оба работают в паре с вариатором.

Toyota Raize также выпускается под маркой Daihatsu, входящей в состав Toyota. Это субкомпакт длиной 3995 мм и колёсной базой 2525 мм.

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Дорожный просвет - не более 185 мм. Подвеска простейшая: спереди - независимая на стойках "МакФерсон", сзади - зависимая, с балкой. Привод - только передний, сзади установлены барабанные тормоза во всех версиях исполнения.